Американским военным приказано не покидать базу в Нигере

Белый дом до сих пор не определился, считать ли произошедшее в африканской стране государственным переворотом или выстраивать отношение с путчистами.

Как передает телеканал CNN, руководством Пентагона запрещено находящимся с инструкторской миссией в Нигере американским военным в количестве 1 тыс человек покидать военную базу в Агадесе. Причина - продолжающиеся с конца июля беспорядки в этой африканской стране.

Напомним, 26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы. Ряд европейских стран, среди которых Франция и Британия начали экономическую блокаду Нигера.

В продолжение темы источник CNN выразил опасения, что возможное признание Вашингтоном мятежников, как легитимной власти в Нигере, может спровоцировать «серьезные последствия» для поддержания мира и стабильности в данном регионе, а также борьбы с терроризмом.

К слову, военные США около десяти лет консультируют и обучают в Нигере местные силы, занимающихся борьбой с мировым терроризмом.