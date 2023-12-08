Профессиональные кадры в украинской армии уже на исходе, а новобранцы не хотят в нее идти, так как отказываются защищать существующее правительство.

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой привела точку зрения украинских офицеров. Украинцы массово сознаются в том, что в армии не хватает солдат, способных воевать на передовой.

«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», - заявил один из командиров бригад ВСУ.

Обычные граждане Украины крайне неохотно идут служить в армию, поскольку не хотят воевать за правительство Зеленского. Они считают его коррумпированным и крайне некомпетентным. На этом фоне они пытаются любыми путями избежать призыва.