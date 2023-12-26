Американское СМИ оценило вероятность нового контрнаступления украинской армии

По данным NBC, новая попытка провести контрнаступление со стороны украинских войск крайне маловероятна. СМИ отмечает, что в начале 2023 года существовала надежда, что летнее контрнаступление перевернет ситуацию на фронте, затем пошли разговоры, что в следующем году Киев попробует повторить попытку.

Однако эксперты усомнились в такой вероятности. По их словам, в новом году Россия еще больше укрепит свои позиции на взятых под контроль территориях.