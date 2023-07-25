Американское СМИ узнало, кому сын президента Байдена продал 11 картин
Фото: [©Михаил Тургиев/РИА Новости]
Портал Business Insider выяснил, кому сын президента США Хантер Байден продал 11 картин за 875 тысяч долларов. Об этом рассказало РИА Новости.
На днях сын американского лидера Хантер Байден продал 11 произведений одному покупателю. Предметом сделки стали не только полотна, некоторые из которых достигают размером до четырех метров, но и NFT. Точная дата сделки неизвестна, так же как и личность покупателя. Однако американский портал узнал личности трех возможных покупателей. Близкие к художнику люди назвали двоих кандидатов, одна из которых Элизабет Хирш Нафтали. Женщина жертвовала средства на кампанию Джо Байдена, а также провела сбор денег для вице-президента Камалы Харрис. Также известно, что Нафтали получила государственную должность. Однако неизвестно достался ей пост до сделки с картинами или после. Еще одним кандидатом стал адвокат Кевин Моррис.
Ранее Белый дом официально заявил, что все сделки с покупкой картин Хантера Байдена будут проходить через галерею, чтобы исключить возможность коррупции. Однако в конгрессе отметили, что полотна неизвестного художника Байдена продаются по стоимости произведений именитых художников. Прокуратуру требовали проверить сделки.