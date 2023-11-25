Украинской армии не удается добиться успехов, потому что обученные штабные офицеры не идут в поставках с Запада. Без них все остальное не имеет смысла.

Издание Forbes сообщило, что все поставки боевой техники и боеприпасов на Украину лишены смысла, поскольку они не используются рационально. У Украины нет способного руководства, чтобы достойно использовать все полученное.

«Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов», - указал с иронией автор статьи Дэвид Экс.

Он добавил, что сложностей у ВСУ хватает. Они испытывают дефицит не только командиров, но и в боеприпасах, саперах, средствах разминирования и во многом другом. При этом некоторые трудности может решить только Запад. В частности, это относится к снарядам.