Американское СМИ заявило об отсутствии у ВСУ грамотного руководства
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Украинской армии не удается добиться успехов, потому что обученные штабные офицеры не идут в поставках с Запада. Без них все остальное не имеет смысла.
Издание Forbes сообщило, что все поставки боевой техники и боеприпасов на Украину лишены смысла, поскольку они не используются рационально. У Украины нет способного руководства, чтобы достойно использовать все полученное.
«Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов», - указал с иронией автор статьи Дэвид Экс.
Он добавил, что сложностей у ВСУ хватает. Они испытывают дефицит не только командиров, но и в боеприпасах, саперах, средствах разминирования и во многом другом. При этом некоторые трудности может решить только Запад. В частности, это относится к снарядам.