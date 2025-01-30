Американского фигуриста не пустили в упавший самолет с собакой и спасли ему жизнь

Фигурист из США Джон Маравилла пытался отправиться самолетом, который потерпел катастрофу в Вашингтоне. Его не пустили на борт из-за собаки. Рассказ спортсмена привело РИА Новости.

Маравилла путешествовал с собакой, но его не пустили на рейс, так как посчитали, что его домашний питомец слишком велик для переноски. По этой причине фигуристу пришлось отправиться в дорогу наземным транспортом.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — указал спортсмен.

Ему даже пришлось просить своих знакомых в социальных сетях, чтобы кто-нибудь забрал его из Канзаса на автомобиле.

Ранее стало известно, что в рухнувшем в Вашингтоне самолете находилось 14 фигуристов. Часть составляли выходцы из России, там также были их дети. Все они летели с чемпионата США по фигурному катанию.