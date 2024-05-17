Американцы и украинцы переводят деньги бойцам СВО через школьника «Путина» из России

Молодой российский стример под позывным «Путин» собирает деньги на помощь военным спецоперации, получая суммы от жителей стран Запада. Журналисты KP.RU пообщались со школьником, который наладил столь необычный канал помощи военным.

Несогласные с решениями правительства жители США, Украины и европейских стран тайно переводят деньги на помощь бойцам СВО. Хотя в условиях санкций возможностей для этого меньше, в России один геймер придумал, как организовать целый канал помощи.

Григорий из Санкт-Петербурга превратил игры в заработок, имея большую иностранную аудиторию. Он рассказал о событиях в стране, об Украине и действиях Америки, открыв для многих горькую правду. С тех пор донаты на помощь бойцам СВО не прекращались.

«Я создал свое сообщество. Давайте назовем его сообществом пророссийских иностранцев, и начал вести сборы на бронежилеты, каски, дроны, монокуляры. Это были доллары, евро. Переводы через криптовалюту шли из Америки и Европы», — отметил стример.

Когда школьник стал заниматься сборами на постоянной основе, то он решил заинтересовать еще больше людей авторскими работами на снарядах и минах. Такая тема не новая, но все еще привлекательная для общественности. Суть в том, что заказчики говорят желаемую картинку или надпись, которую оставляют на боеприпасах. Григорий здесь выступает в качестве связиста и посредника, но довольны все три стороны: западный заказчик, сам школьник и артиллеристы, которым обеспечили помощь. На деньги покупается самое необходимое на СВО и снаряжение.

Заказы приходят из Китая, Чили, Ирана, США, Польши, Германии и других стран. Благодаря этому удается заработать достаточно, чтобы оказать существенную помощь российским бойцам.