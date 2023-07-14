После того, как лидер Соединенных Штатов в очередной раз заявил о безоговорочной поддержке правительства Зеленского, обычные жители США раскритиковали его слова и действия.

По мнению простых людей, глава Белого дома выкачивает деньги из страны, направляя их за рубеж, вместо решения чисто внутренних проблем. Финансы отдаются государству, которое не состоялось, а Байден продолжает врать своему народу. Некоторые критики стали сравнивать Украину с Вьетнамом, где США также потерпели поражение.

«Украина безнадежна. Это Вьетнам Байдена», - данное мнение все больше поддерживается жителями страны.

Мнение американцев, которое они выразили в социальных сетях, привели РИА Новости. Люди отмечают, что престарелый президент по сути предает собственную страну, за что его надо подвергнуть судебному преследованию.