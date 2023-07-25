Американцы стали переселяться в опасные районы в поисках дешевого жилья

В Соединенных Штатах растет уровень миграции в районы с повышенным риском климатических катастроф. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования компании Redfin.

Прирост населения в районы с высоким риском наводнения в прошлом и позапрошлом году составил порядка 400 тыс человек, что более чем на 100% выше, чем в 2020-ом и 2019-ом. В районы с риском лесных пожаров переехало почти на полмиллиона человек больше, чем уехало. Прирост в районы с риском экстренной жары увеличился на 17% и составил почти 630 тыс человек.

Эксперт из Redfin Дэрил Фейрвезер объяснил этот тренд тем, что люди в Штатах находятся в поисках жилища подешевле, и это для них важнее подобных рисков. Тенденция была спровоцирована большими ценами, невыгодной ипотекой и возможностью работать из дома в период пандемии, объяснил Фейрвезер.

Прошлое исследование компании выявило, что граждане воспринимают такие риски, как второстепенные во время выбора жилья. По результатам этого же исследования выяснилось, что 55% домов в США, построенных в этом десятилетии подвержены риску пожаров, а 45% – засухи.