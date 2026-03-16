Амфитеатр, фонтан и навесы: как преобразится Молодежная площадь в Наро-Фоминске

На Молодежной площади в Наро-Фоминске продолжаются работы по благоустройству. Территорию обновляют в рамках проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса. Пока здесь вместо тихого пространства — шум стройки с утра до вечера, а горожане с интересом поглядывают, ведь очертания будущей зоны отдыха становятся все отчетливее.

Строители уже завершили прокладку коммуникаций: канализации, водопровода и ливневой системы. Сейчас ведутся монолитные работы в чаше будущего фонтана, техническое помещение под ним готово. Также возводятся конструкции навеса и амфитеатр.

Ход работ 13 марта проинспектировал глава округа Роман Шамнэ. На выездном совещании обсудили текущие вопросы и сроки сдачи объекта. Он отметил, что основная база работ должна быть сдана уже в мае, ведь город ждет особенное событие: Наро-Фоминск отметит 100 лет.

«Наша задача — создать современный центр притяжения для жителей и гостей города. По контрактам финиш — в ноябре 2026-го. Но я поставил задачу сдать основную часть ко Дню города в мае, а полностью завершить все работы в течение лета», — рассказал глава округа Роман Шамнэ.

Он также подчеркнул, что с подрядчиками прошлись по «острым углам» Все работы идут в турбо-режиме, чтобы уже в юбилей города жители смогли оценить красоту и комфорт площади.