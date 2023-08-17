Амфитеатр и парк с тактильным лабиринтом: уникальную школу в Ленинском округе построят в 2024 году

В ЖК «Первый квартал» в Ленинском городском округе возводят новую и уникальную школу на 1 675 мест. Образовательное учреждение планируют сдать в эксплуатацию в следующем году, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

На объекте задействовано тридцать пять рабочих и четыре единицы техники. В настоящее время строители завершают заливку фундамента — туда будет залито около 3,5 тысячи кубометров бетона. После этого начнутся монолитные работы.

При возведении каркаса и наружных стен здания школы застройщик планирует использовать префаб-технологию, уточнили в Минжилполитики Подмосковья. Компания будет отливать на собственном производстве отдельные модули. Этот метод позволит производить элементы любой необходимой формы.

Новая школа в Ленинском округе будет одной из самых нестандартных. Там оборудуют классы-трансформеры, атриум с прозрачным потолком, амфитеатр на шестьсот мест с гримеркой. На территории образовательного учреждения проведут эко-тропы, разобьют экспериментальный огород и парк с тактильным лабиринтом. Кроме того, будет построен большой стадион, которым смогут пользоваться все жители «Первого квартала».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школа на 1,1 тысячи мест в Дмитрове будет сдана в конце этого года.