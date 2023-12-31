Амир Хамитов смог исполнить мечту десятилетнего Артура Лукьянов из села Безыменное
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Амир Хамитов в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» смог исполнить заветную мечту мальчика, проживающего в Новоазовском районе Донецкой народной республики.
Отмечается, что Артур Лукьянов загадал очень необычное желание — футболку спортивного клуба «Зенит». Ведь мальчик очень любит футбол и сам занимается им. Так, Артур получил не только форму, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит».
Также к мальчику записал видеообращение Дмитрий Чистяков, защитник этой команды.