Амир Хамитов смог исполнить мечту десятилетнего Артура Лукьянов из села Безыменное

Отмечается, что Артур Лукьянов загадал очень необычное желание — футболку спортивного клуба «Зенит». Ведь мальчик очень любит футбол и сам занимается им. Так, Артур получил не только форму, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит».

Также к мальчику записал видеообращение Дмитрий Чистяков, защитник этой команды.