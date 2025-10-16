Amur Mash: автобус с 48 пассажирами в Приамурье выкинуло от удара в отбойники

Ночью в четверг, 16 октября, в Амурской области автобус с рабочими перевернулся на трассе. По информации Телеграм-канала Amur Mash, в результате ДТП погибли два человека, несколько получили травмы.

В результате удара автобус отлетел в отбойник и перевернулся. По предварительной информации, водитель автобуса пытался избежать столкновения с легковым автомобилем.

"Раненые люди сами выбирались из салона, двое погибли на месте. Сейчас там скорая и полиция, на дороге собирается огромная пробка», — сообщает канал.

На данном участке трассы возникла серьезная заторможенность движения из-за образовавшейся пробки. В настоящее время ведется работа по выяснению всех обстоятельств, связанных с произошедшей аварией. Мы следим за развитием событий.