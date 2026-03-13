«Амурка» с тигриным окрасом: дизель-генератор Коломенского завода установили на юбилейный тепловоз

Коломенский завод достиг важного рубежа: предприятие поставило 300‑й двигатель для тепловоза. Шесть новых тепловозов модели 3ТЭ28 с дизель‑генераторами 18‑9ДГМ, изготовленными в Коломне, прибыли в депо Тында Дальневосточной железной дороги.

Среди них — юбилейный локомотив под номером 100, получивший неофициальное имя «Амурка». Как рассказали 12 марта на Коломенском заводе, дизайн машины оформлен в стиле окраса амурского тигра. Это не просто украшение: рисунок символизирует мощность и выносливость локомотива, а также подчеркивает важность сохранения редких животных на Дальнем Востоке, где будут работать эти машины.

Тепловозы 3ТЭ28 созданы для вождения тяжелых поездов в непростых условиях — на Байкало‑Амурской магистрали и Дальневосточной железной дороге, где сложный рельеф и суровый климат. Дизель‑генератор 18‑9ДГМ помогает достигать высокой производительности: на ровных участках локомотив может перемещать составы массой до 18 300 т.