Амурская и Мурманская области показали самый взрывной рост туристического потока в РФ

За это лето в них побывало на 24 и 30% больше отдыхающих, чем за такой же прошлогодний период. Рост спроса на данные регионы начал нарастать скачкообразно.

Такие цифры получил сервис бронирования отелей МТС Travel, который провел соответствующие исследования.

«Самым перспективным регионом по итогу летнего сезона можно назвать Мурманскую область - турпоток в регион вырос на 30% год к году», - указали его представители.

Результаты этого исследования привело ТАСС. Амурская область вышла на второе место. Спрос на Дагестан вырос на 21%, а на Карачаево-Черкессию – на 19%. В Калининградскую область этим летом поехало также на 19% больше людей. А лидером по абсолютному количеству туристов этим летом стал Краснодарский край. Его посетило 10% из числа всех отдыхающих.