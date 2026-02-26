Амурский город уходит в режим ЧС: циклон отправил целый российский город под снегом

За сутки в городе выпала двухмесячная норма осадков. Мощный циклон с метелью парализовал движение транспорта, сломал технику и перевел школьников на удаленку, пишет МК.

В Белогорске, расположенном в Амурской области, местные власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал мощнейший циклон, обрушившийся на территорию города.

По информации Telegram-канала Amur Mash, метеорологи зафиксировали рекордный объем осадков. Всего за 24 часа выпало количество снега, соответствующее двухмесячной норме.

Разгул стихии сопровождался шквалистым ветром и сильной метелью, что практически остановило движение общественного транспорта. Из-за сложных погодных условий часть школьников перевели на дистанционное обучение, а для остальных ввели свободное посещение занятий.

Ситуацию осложнила поломка снегоуборочной техники. Грейдеры вышли из строя, не выдержав нагрузок при расчистке заносов. В настоящее время ведется их ремонт, однако городские власти уже обратились за содействием к владельцам частной техники. Отмечается, что планы по закупке новых машин для уборки улиц перед началом зимнего сезона не удалось реализовать из-за дефицита бюджета.