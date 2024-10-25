В двух регионах РФ появились новые банкноты номиналом 5 тыс. руб.

В России начали внедрять обновленные банкноты номиналом 5 тыс. руб. Об этом сообщило РИА Новости. Новые купюры пока появятся в двух регионах РФ.

Первые новые купюры уже начали поступать в обращение в Алтайском крае. В Пермском крае их появление ожидается в ноябре-декабре этого года через кредитные организации.

Сотрудник отделения «Банка России» в Барнауле Юлия Лужнова подчеркнула, что обновление купюр займет время, так как такие нововведения являются длительным процессом. Старые банкноты образца 1997 года останутся в обращении и будут использоваться наряду с новыми.

Банк России представил новые образцы банкнот чуть больше года назад. Хотя цветовое оформление осталось прежним, изменились изображения достопримечательностей. Тысячерублевая банкнота теперь посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Ранее экономист Василий Колташов спрогнозировал повышение ставки Центробанком РФ на ближайшем заседании до 20%.