Аналитик Чернов спрогнозировал курс доллара на конец декабря

Торги долларом на рынках приостановят во время празднования католического Рождества, которое отмечают в Канаде, Европе и США.

По словам специалиста в области финансов и аналитики Владимира Чернова, курс американской валюты будет полностью зависеть от внутреннего спроса и предложения. Как правило, именно перед праздниками в России покупают доллары, которые многим понадобятся в путешествиях на новогодних каникулах, передает RT.

«Поэтому у американского доллара на следующей торговой неделе больше шансов подорожать против российского рубля до 93—95 рублей», — пояснил эксперт.

Есть вероятность, что доллар начнет дешеветь. Связано это с законом об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Таким образом доллар остается на относительно стабильном уровне до конца декабря. Ожидать резкого подъема не стоит.