Аналитик: для возмездия РФ применит «Искандер-М», «Кинжал» и ракеты морского базирования
Коротченко: Россия даст комбинированный ответ на теракты Киева
Фото: [Минобороны РФ]
В ответ на недавние террористические атаки Украины на российскую гражданскую железнодорожную инфраструктуру в приграничных районах, а также на несколько военных аэродромов дальней авиации Вооруженные силы Российской Федерации могут нанести комбинированный удар, сообщил в интервью РИА Новости главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его информации, для поражения военных объектов ВСУ и предприятий военно-промышленного комплекса Украины будут использоваться баллистические ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», а также крылатые ракеты воздушного и морского базирования и беспилотные летательные аппараты.
Коротченко отметил, что ответный удар России будет не только масштабным, но и разносторонним.
Он подчеркнул, что при разработке плана такого удара необходимо учитывать возможности противника в области противовоздушной обороны, включая потенциал ВСУ в использовании систем и комплексов ПВО, предоставленных Украине странами НАТО.
«По заранее назначенным объектам на Украине могут быть применены как баллистические ракеты, включая, очевидно, комплексы „Искандер-М“ и „Кинжал“, а также, возможно, и иные ракетные комплексы, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, при наличии, повторюсь, соответствующего политического решения», — отметил собеседник агентства.
По мнению Коротченко, чтобы успешно предотвратить попытки Украины применить системы противовоздушной обороны, можно использовать дроны. Их задача — создать избыточность и перегрузить вражескую ПВО.
Ранее в России сделали грозное предупреждение украинскому десанту, рвущемуся в Крым.