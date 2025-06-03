В России сделали грозное предупреждение украинскому десанту, рвущемуся в Крым
Эксперт Дандыкин исключил возможность Киева высадить десант ВСУ в Крыму
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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 заявил, что любые попытки Украины высадить десант в Крыму будут пресечены на подступах к побережью.
По словам капитана первого ранга запаса, российские войска создали многоуровневую систему обороны, которая делает подобные операции ВСУ невозможными.
В последние дни в Приморском Одесской области сосредоточилось более 70 бойцов ГУР Минобороны Украины, включая бывших заключенных. Однако, как отмечает Дандыкин, для реальной десантной операции требуются тысячи подготовленных бойцов, которых у Украины нет после потерь морской пехоты.
«Там сосредоточено огромное количество наших войск и средств поражения, в результате чего даже вражеские дроны, со всеми ухищрениями, не могут приблизиться к берегу», — пояснил специалист.
Дандыкин считает, что заявления Киева о подготовке к высадке носят пропагандистский характер и направлены на создание паники среди отдыхающих. К тому же, бывшему комику все еще хочется держать лицо перед Западом.
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