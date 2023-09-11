Аналитик Дробиз оценил ситуацию с употреблением алкоголя в России

В последние годы потребление алкоголя в нашей стране значительно уменьшилось. Так, 15 лет назад на одного человека в России приходилось около 20 литров алкоголя в год, а в прошлом году показатель уже составил 8,6 литра. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, напротив, в последние годы употребление алкогольных напитков среди жителей РФ выросло. Так, 80% граждан нашей страны выбирают пиво.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент рынок алкоголя в России стабилен.

По его мнению, спад потребления алкогольных напитков должен происходить по определенным причинам, которых в настоящее время нет.

Дробиз пояснил, что одним из негативных трендов является снижение потребления винных напитков в угоду пиву и крепкому алкоголю. Это связано с высокой стоимостью вина.