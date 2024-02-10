Аналитик Дробиз перечислил причины роста объема употребления алкогольных напитков в России

По словам аналитика Вадима Дробиза, последние несколько лет в нашей стране увеличивается потребление алкогольных напитков, что связано и с демографическими, и с экономическими причинами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что рост производства алкоголя в прошлом месяце не является показателем и причиной.

По мнению эксперта, среди причин роста употребления алкоголя можно выделить то, что резко снизилось количество поездок среднего класса за рубеж, завершение в 2020 году молодежного демографического кризиса.

Он уточнил, что каждый год прирост потребления алкоголя в нашей стране составляет примерно 1,5-2% в год, тем не менее назвать Россию запойной страной нельзя.