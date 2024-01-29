Аналитик Юденков назвал категории людей, которым повысят пособия и выплаты в этом году

Свыше 40 пособий и выплат проиндексируют с 1 февраля. Финансовый аналитик Юрий Юденков рассказал, кому их повысят и на сколько. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, индексация предусмотрена в плане льготных категорий граждан и социально незащищенных слоев населения относительно роста инфляции — на 7,4%.

Аналитик добавил, что также ждет индексация пособий семьям с детьми.

По его словам, кроме того, не исключен рост налога на роскошь.