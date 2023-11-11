Алексей Миллер является главой компании «Газпром». Недавно он рассказал о том, что европейские страны и дальше получают российский газ, несмотря на их заявления об обратном. Эти слова прокомментировал Игорь Юшков в беседе с RT.

Таким образом, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил, что политики говорят о полном отказе от российского газа (или хотя бы о стремлении к этому). Однако, коммерческие компании и дальше торгуют им.

Выходит, что еврочиновники в Брюсселе, по словам Юшкова, откровенно врут, говоря о сокращениях закупок. Хотя они все же есть, но это произошло из-за транспортных проблем, а не по собственной воле, как им хотелось бы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Рязани стоимость обслуживания газового оборудования вырастет на 15% за три года. Однако, пользователям газа переживать не стоит, поскольку затраты придутся на управкомпании.