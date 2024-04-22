Аналитик Кашин перечислил способы выбора качественной красной икры

ГОСТ красной икры планируют скорректировать под предпочтения покупателей. Аналитик Даниил Кашин рассказал, какие изменения планируют внести и как это отразится на стоимости продукта. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в настоящее время Роскачеством ведется разработка изменений в стандартах для каждого типа продукта, позволяющего сократить объем содержания соли до 2–5%.

Эксперт отметил, что изменение стоимости икры маловероятно. Однако давать какие-либо точные прогнозы в отношении цены продукта сложно. Не изменится и качество икры

По его мнению, при приобретении икры прежде всего следует обратить внимание на внешний вид, то есть банка должна быть жестяной, не вздутой, с четко выбитыми изнутри сроками изготовления.