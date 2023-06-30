Аналитик Кусков объяснил причины стремительного удорожания сотовой связи
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Операторы сотовой связи планируют поднять стоимость тарифов. Они объясняют это тем, что необходима модернизация оборудования. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, рост тарифов в ближайшей перспективе неизбежен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что отечественные мобильные операторы работают на зарубежном оборудовании, а российского в ближайшее время не предвидится.
По мнению Кускова, также удорожание связи повлияют и исполнение закона Яровой, и инфляция.
Эксперт пояснил, что в будущем ценовая ситуация станет зависеть от суммы господдержки операторов по снабжению российским оборудованием.