Аналитик Кусков объяснил причины стремительного удорожания сотовой связи

Операторы сотовой связи планируют поднять стоимость тарифов. Они объясняют это тем, что необходима модернизация оборудования. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, рост тарифов в ближайшей перспективе неизбежен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что отечественные мобильные операторы работают на зарубежном оборудовании, а российского в ближайшее время не предвидится.

По мнению Кускова, также удорожание связи повлияют и исполнение закона Яровой, и инфляция.

Эксперт пояснил, что в будущем ценовая ситуация станет зависеть от суммы господдержки операторов по снабжению российским оборудованием.