Аналитик Кусков считает, что добиться установки отечественных приложений на iPhone невозможно

В нижней палате парламента предложили запретить продажу гаджетов, не имеющих доступа к отечественному магазину приложений RuStore, прежде всего это относится к iPhone и iPad. По словам аналитика Дениса Кускова, убедить Apple пойти навстречу российским пользователям маловероятно, потому что компания давно ушла с отечественного рынка. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что данная законодательная инициатива может привести только что к тому, что «айфоны» перестанут продавать в официальных магазинах электроники.

По мнению эксперта, указанный законопроект не исправит положение российских пользователей продукции Apple, и в целом не имеет смысла. Так, iPhone продолжат ввозится в страну так же, как и раньше, так как никто не станет «по таможням собирать людей», завозящих устройства в частном порядке.

Он уточнил, что потенциальным решением проблемы отсутствия банковских приложений могло бы быть «собственное качественное изделие», которое могло бы стать альтернативой для iPhone, тем не менее такового на сегодня нет.