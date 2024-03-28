Аналитик Ляшок: пенсии нескольких групп граждан будут увеличены на 7,5% с 1 апреля

Социальные пенсии по старости, инвалидности, сиротству и потере кормильца для жителей России будут проиндексированы более чем на 7% с 1 апреля текущего года. Соответствующее заявление сделал аналитик Виктор Ляшок в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам эксперта, с грядущего апреля пенсии для данных категорий россиян будут увеличены на 7,5%. Он подчеркнул, что общее количество получателей таких пенсий в России превышает 3,3 миллиона человек, а размер выплаты является фиксированным. В то же время, страховую пенсию получают почти 40 миллионов россиян, и их выплаты были увеличены в том же размере еще в начале текущего года.

Ляшок также напомнил, что в апреле также проиндексируют военные пенсии по призыву и для добровольцев, ставших инвалидами на службе. Повышение выплаты также затронет россиян, пострадавших в ходе радиационных и техногенных катастроф, заключил аналитик.