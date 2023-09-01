Аналитик Муртазин назвал причины необходимости наличия у Роскомнадзора имен абонентов сотовой связи

В Минцифры России предложили обязать операторов связи предоставлять Роскомнадзору списки абонентских номеров, выделенных юрлицам, ИП и госзаказчикам. По словам аналитика Эльдара Муртазина, данная мера необходима для приведения в порядок базы данных абонентов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в России существуют почти 10 млн SIM-карт, к которым прикреплены неполные или неточные паспортные данные.

По мнению эксперта, такая ситуация возникла на фоне различных бытовых ситуаций, например, из-за смены фамилии.

Он добавил, что в нашей стране не предусмотрено никакой ответственности для абонентов, пользующихся номерами, оформленными на других людей.

Муртазин пояснил, что к концу этого года почти все мобильные номера будут прикреплены к конкретным людям.