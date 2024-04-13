Аналитик Муртазин перечислил преимущества кнопочных телефонов над смартфонами

Технологические компании продолжают выпускать новые модели кнопочных сотовых телефонов. Данные виды мобильных телефонов продолжают удерживать некоторую долю рынка мобильных устройств. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, кто покупает кнопочные телефоны и какие преимущества у них имеются над сенсорными смартфонами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сегодня есть стереотип, что кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, максимум дети. Тем не менее их используют курьеры, которым необходим надежный телефон, который не разрядится, хостес в ресторанах.

Аналитик добавил, что преимущества кнопочных телефонов в том, что они стоят дешевле, надежнее и дольше работают от одной зарядки. Таким образом, по общему функционалу «кнопки» значительно уступают смартфонам, и приобретают их для специфических задач или просто в качестве «звонилки».

По его мнению, рынок кнопочных мобильных телефонов уменьшается весьма постепенно, и прежде всего, конечно, он снижается за счет пожилых людей, поскольку кто-то умирает, кто-то переходит на смартфоны. Однако в отношении других людей их продажи остаются ровными из года в год.