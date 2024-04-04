Аналитик Муртазин перечислил преимущества свободного доступа провайдеров к домам

Отечественным интернет-провайдерам откроют свободный доступ в многоквартирные дома. Они должны будут устанавливать оборудование по единому регламенту, а чтобы подключить дом к сети, им будет достаточно договора даже с одним из жильцов. По словам аналитика Эльдара Муртазина, закон о свободном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома сократит монополизацию на рынке и тем самым даст толчок улучшению качества подключения к Интернету и удешевлению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что сейчас наблюдается монополизация рынка со стороны конкретных провайдеров, которые связаны с застройщиками или управляющими компаниями, не пускающими сторонних провайдеров и взимающими высокую плату за широкополосный доступ к Интернету.

По мнению аналитика, в настоящее время в нашей стране наблюдается огромное количество новостроек, где усилиями застройщика или управляющей компании работает только один провайдер, который при более высокой стоимости может предоставлять менее стабильный и менее быстрый доступ к Интернету.

Он подчеркнул, что открытый доступ провайдеров к домам улучшит конкурентную среду. При этом свободный доступ не означает, что любая компания сможет подключить любой дом к своей сети, решение остается за собственниками.