Аналитик Муртазин пояснил, почему YouTube станет хуже работать в России и следует ли ожидать его блокировки

Скорость загрузки и качество видео на YouTube в нашей стране начали падать. Аналитик Эльдар Муртазин пояснил, в чем причина ухудшения работы сервиса и существует ли вероятность его полной блокировки в нашей стране. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, видеохостинг не самостоятельно уменьшил скорость воспроизведения и качество видео в России, а это является последствиями работы устаревшего оборудования, поскольку у компании оно умирает.

Эксперт добавил, что ускорить работу видеоплатформы отечественным пользователям не поспособствует даже смена тарифного плана, поскольку нагрузка на российских провайдеров со стороны иностранных каналов станет только увеличиваться.

По его мнению, при этом вводить полную блокировку зарубежного видеохостинга не станут, поскольку за это отвечают именно команда YouTube и компании Google.