Аналитик Парфимович назвала способы правильно составить букет к 1 сентября для школьника

По информации аналитиков, в топ-3 наиболее популярных цветов на 1 сентября вошли гладиолусы, хризантемы и розы. Аналитик Александра Парфимович рассказала, как правильно составить букет для школьника и о ценах на цветы накануне Дня знаний. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, следует приобретать букеты в онлайн-формате, тем не менее важно предварительно попросить менеджера выслать видео с ними.

Аналитик добавила, что в последние дни августа стоимость готовых букетов вырастает на 500-700 рублей.

По ее словам, при выборе букета следует соблюдать цветочный этикет. Так, для педагога постарше подойдут композиции из фиолетовых, красных, синих, бордовых оттенков.