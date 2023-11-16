Эксперты уверены, что точно предсказать курс доллара практически невозможно

Напомним, нескольким ранее экономист Александр Разуваев сделал предположение о том, что рубль укрепится к весне 2024 года. Он с уверенностью заявил, что сам доллар спустится до отметки в 70-75 рублей (а может и ниже).

Но другие эксперты придерживаются немного иного мнения, о чем также пишет RuNews24. Собственно, они являются коллегами Разуваева. Таким образом, Сергей Малков и Инна Андронова прокомментировали слова экономиста, касающиеся падения доллара.

Они считают, что с точностью предсказать курс практически нереально. Малков заявил, что в этом случае гадать не хочется, поскольку ситуация неопределенная, и она зависит от многих факторов. Что касается мнения Инны Андроновой по данному вопросу, то она сравнила подобные предположения с гаданием на «кофейной гуще».

Напомним, ранее Экономист Проданова рассказала, что будет с рублем в ноябре. Она отметила, что прогноз доллара по 100 рублей практически нереален.