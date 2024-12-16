Путин заявил, что серийный выпуск «Орешника» будет обеспечен в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин заявил, что серийный выпуск инновационного ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в России будет обеспечен в ближайшее время.

Об этом глава государства рассказал в ходе своего выступления на коллегии Министерства обороны РФ в понедельник, 16 декабря, передает РИА Новости.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. Это, безусловно, будет сделано», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер дал поручение Минобороны РФ обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности. По его словам, таким образом Москва должна ответить на возможное развертывание таких ракет США в Европе. Также глава государства призвал отладить в России все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем.

Как заявил Путин, Россия сейчас находится в положении, когда вынуждена отвечать на угрозы безопасности, исходящие со стороны Запада. В это же время он подчеркнул, что Москва не должна вытягиваться в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию страны.

Отдельно глава государства высказался о снабжении ВС России беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам президента, ежедневно на вооружение российской армии поступает несколько тысяч беспилотников.

«Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в той сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации», — добавил Путин.

Наконец, добавил Путин, в России особое значение имеет практика проведения учений для того, чтобы держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия готовится нанести по Украине новый удар «Орешником».