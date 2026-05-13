«Ей стоило идти в прокуратуру»: почему Настасью Самбурскую раскритиковали за отказ дать деньги человеку?

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская привыкла к хейту, но новый виток критики удивил даже ее. Как пишет Super.ru, все началось с безобидного поста, в котором актриса рассказала, как на улице к ней подошел мужчина с жалостливой историей — просил деньги на лекарство. Самбурская заподозрила обман и отказала. А потом поделилась этим случаем в блоге, чтобы предупредить других.

Но вместо поддержки Настасья получила волну осуждения. Один из подписчиков с сарказмом написал, что из-за такой суммы артистке стоило пойти в прокуратуру. И действительно, речь шла о нескольких сотнях рублей — для звезды не деньги, но для принципа важно. Самбурская не промолчала и ответила с иронией.

«Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — отметила Настасья.

Актриса подчеркнула, что поощрять профессиональных попрошаек нельзя, иначе улицы превратятся в сцену для спектаклей о несчастьях. Она добавила, что прекрасно отличает реальную беду от притворства.

