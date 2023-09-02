Аналитики перечислили города РФ с наиболее подорожавшим вторичным жильем

За август средняя цена квадратного метра вторичного жилья в крупнейших городах РФ увеличилась почти на 2%. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Отмечается, что в целом показатель роста по стране вдвое ниже, чем в июле.

Добавляется, что в топ-3 городов-миллионников по росту средней цены квадратного метра «вторички» вошли Челябинск, Волгоград и Казань.

Уточняется, что также в десятке лидеров по данной категории Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород.