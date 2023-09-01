Аналитики перечислили наиболее дешевые направления для перелетов россиян в бархатный сезон
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По данным результатов исследования аналитиков «Яндекс Путешествий», наиболее дешевыми зарубежными направлениями для перелетов в бархатный сезон являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Турция и ОАЭ. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что наиболее дешевым направлением в государства дальнего зарубежья стала Турция.
Добавляется, что также относиетльно недорогие перелеты в ОАЭ, Индию, Италию и Египет.