Аналитики перечислили наиболее дешевые направления для перелетов россиян в бархатный сезон

Общество

Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]

По данным результатов исследования аналитиков «Яндекс Путешествий», наиболее дешевыми зарубежными направлениями для перелетов в бархатный сезон являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Турция и ОАЭ. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что наиболее дешевым направлением в государства дальнего зарубежья стала Турция.

Добавляется, что также относиетльно недорогие перелеты в ОАЭ, Индию, Италию и Египет.

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