Аналитики перечислили наиболее дешевые направления для перелетов россиян в бархатный сезон

По данным результатов исследования аналитиков «Яндекс Путешествий», наиболее дешевыми зарубежными направлениями для перелетов в бархатный сезон являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Турция и ОАЭ. Об этом сообщают «Известия».