Аналитики перечислили регионы РФ с наиболее дешевым жильем по итогам прошлого месяца

По данным результатов исследования аналитиков «Домклик» от Сбербанка, наиболее низкая стоимость одного квадратного метра среди субъектов РФ выявлена в Республике Ингушетия. Об этом сообщают « Известия ».

Уточняется, что цена одного квадратного метра в этом регионе составляет немногим более 53 тыс. рублей.

Отмечается, что в список с наиболее дешевым жильем вошли Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Оренбургская, Смоленская и Псковская области.

Добавляется, что абсолютные лидеры по стоимости новостроек в прошлом месяце — это Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.