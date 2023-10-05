Аналитики перечислили регионы РФ с наиболее дешевым жильем по итогам прошлого месяца
Фото: [©Ольга Головко/РИА Новости]
По данным результатов исследования аналитиков «Домклик» от Сбербанка, наиболее низкая стоимость одного квадратного метра среди субъектов РФ выявлена в Республике Ингушетия. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что цена одного квадратного метра в этом регионе составляет немногим более 53 тыс. рублей.
Отмечается, что в список с наиболее дешевым жильем вошли Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Оренбургская, Смоленская и Псковская области.
Добавляется, что абсолютные лидеры по стоимости новостроек в прошлом месяце — это Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.