Аналитики подсчитали, какая красная икра обойдется дороже всего в 2023 году

Стало известно, чья красная икра подешевела в 2023 году. В исследовании банка «Русский Стандарт» для РИА Новости говорится, что в этом году выросла стоимость икры нерки (на 40%) и кеты (23%).

Икра горбуши подешевела на 11%, пишет агентство со ссылкой на исследование.

«Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее в обозреваемой тройке пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Годом ранее она также лидировала, но с долей в 39%», – следует из результатов исследования.

В декабре 2023 года средний чек покупки игры горбуши составил 1403 рубля. В прошлом году стоимость была выше и составляла 1583 рубля.

Согласно статистике банка, икра кеты в обозреваемой тройке популярных видов икры лососевых составит 10%. Относительно декабря 2022 года ее стоимость снизилась. Средний чек на покупку икры кеты в 2023 году составил 2119 рублей. В прошлом году цена на продукт составляла 1720 рублей.

Икра нерки, которая заняла третье место в рейтинге, в прошлом году стоила 1549 рублей. В текущем декабре цена на эту икру составляет 2175 рублей.

Ранее Росстат сообщал, что цены на красную икру в январе 2023 году впервые за историю наблюдений превысили 6 тысяч рублей – то есть цена доходила до 6125 рублей. Стоимость постепенно повышалась в течение нескольких месяцев и достигла максимума в 6315 рублей. Росстат отмечал, что понижение цены начало происходить в августе и продолжалось до ноября. К концу осени цена на продукт составила 5974 рубля. В прошлом году минимальная цена составляла 5940 рублей.