Экономист Ведута назвала способы сэкономить на новогоднем столе

Почти все категории продовольственных товаров к Новому году ожидает подорожание на фоне инфляции и сезонного повышения спроса. Экономист Елена Ведута перечислила способы сэкономить на новогоднем столе в условиях дорожающих продуктов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, это сделать поможет самостоятельная готовка. Сооруженные своими руками праздничные блюда обойдутся дешевле, чем покупные и привезенные из доставки. Также дорогостоящие продукты можно заменить на более дешевые варианты: красную рыбу заменить на сельдь, говядину — курицей. В целом от любимых продуктов отказываться не стоит, для экономии достаточно будет просто сократить их объем на праздничном столе.

Эксперт добавила, что к празднику резко вырастет стоимость красной икры. Молочные продукты станут быстро дорожать.

По ее мнению, дальнейшие перспективы продовольственного рынка не очень позитивны. Удорожание продуктов в ближайшее время маловероятно остановится из-за того, что рыночная экономика, которая является «экономическим хаосом», не дает возможности управлять экономическим процессом страны.

Ранее статистик Лебединская определила, во сколько обойдется салат оливье на новогоднем столе в этом году.