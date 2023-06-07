Аналитики рассказали о динамике цен на квартиры в Московском регионе

По данным аналитиков, стоимость недвижимости в старой Москве с осени прошлого года снизилась почти на 4%. Об этом сообщает NEWS.ru .

Уточняется, что за май она практически не изменилась.

Отмечается, что средняя стоимость квартиры осенью минувшего года была в районе 14,3 млн рублей, в прошедшем месяце этого года — почти 13,8 млн рублей.

Добавляется, что если рассматривать территорию Новой Москвы, то падение цен на квартиры здесь чуть больше 1%.

Поясняется, что несильно изменилась стоимость недвижимости и в Московской области: так, по сравнению с сентябрем минувшего года квартиры стали дороже всего на 20 тыс. рублей.