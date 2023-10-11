Аналитики узнали, что россиянам помогает справляться с осенней хандрой

Осенняя хандра на самом деле называется САР (сезонное аффективное расстройство). Клинический психолог Дарья Яушева заявила, что оно проявляется чувством апатии, грустью и подавленностью. По словам специалиста, – это нормально, о чем также пишет RT .

Как выяснилось, среди частых симптомов САР у россиян встречается нежелание работать. Почти треть россиян сталкивается с этим, если верить результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Конечно, есть и те, у кого продуктивность, наоборот, повышается. Что интересно, у обеих групп решающим фактором в этом случае служит именно плохая погода. Кого-то она мотивирует, а кого-то – нет.

Так или иначе, от осенней хандры страдает множество людей. Примерно столько же существует способов борьбы с ней. Например, одни справляются с САР с помощью фильмов и сериалов, другие занимаются хобби, третьи – общаются с близкими и едят вкусную пищу.

Специалист Дарья Яушева назвала еще несколько способов, которые помогут улучшить самочувствие. По ее словам, нужно питаться максимально разнообразно и полноценно, ложиться спать пораньше, впускать в помещение как можно больше естественного света.