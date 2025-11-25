Аналитики зафиксировали снижение трафика на платных дорогах после летнего сезона

Осенью 2025 года средний размер платежа за проезд по платным автомобильным дорогам в России составил ₽768. Такие данные были получены аналитиками Банка «Русский Стандарт» в результате исследования транзакций своих клиентов (материал есть у « Банки. ру »).

Согласно отчету финансовой организации, с наступлением осеннего периода и завершением летнего сезона отпусков на платных магистралях традиционно фиксируется снижение трафика. Уже в сентябре количество платежей за проезд по таким трассам продемонстрировало снижение на 27% по сравнению с августом.

В комментарии банка поясняется, что наблюдаемая сезонная динамика является закономерной, поскольку на летние месяцы ежегодно приходится пик внутреннего туристического потока. Многие россияне при планировании поездок отдают предпочтение скоростным платным магистралям, позволяющим быстрее достигать пункта назначения. Согласно приведенной статистике, общее количество оплат проезда летом вдвое превысило зимние показатели и оказалось на 24% выше, чем весной.

Осенний средний чек в ₽768 оказался ниже пикового летнего показателя, который фиксировался на уровне ₽828. Весенний средний платеж составлял ₽793, а зимний — ₽756.

Аналитики также отметили гендерную разницу в платежах. Согласно исследованию, средний чек за проезд по платной дороге у мужчин этой осенью составил ₽793, в то время как у женщин он оказался на ₽98 меньше и достиг ₽695.

Ранее стало известно, что в Коломне отремонтируют автомобильный переезд через трамвайные пути.