В Коломне отремонтируют автомобильный переезд через трамвайные пути

С 24 по 28 ноября будет полностью закрыт автомобильный проезд через трамвайные пути на пересечении улиц Красногварейская и Льва Толстого. Работы по замене асфальтового покрытия выполнит МУП «Коломенский трамвай».

Движение трамваев в период ремонтных работ сохранится по стандартному графику. Автомобилистам рекомендовано использовать альтернативные маршруты для объезда закрытого участка.

В сентябре текущего года предприятие завершило ремонт переезда на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции. В планах организации — капитальный ремонт переездных сооружений на проспекте Кирова и съезда с улицы Октябрьской революции на Спортивную. Для последнего объекта планируется применение резинобетонного покрытия.