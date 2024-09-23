Дуров назвал условие передачи IP-адресов и номеров пользователей Telegram

В понедельник, 23 сентября, создатель Telegram Павел Дуров в своем официальном канале сообщил об изменениях в политике мессенджера.

В частности, Дуров написал, что в Telegram условия поиска намного более широкие, чем в других соцсетях, и, к сожалению, это стало причиной нарушений от тех граждан, которые имели не самые благие намерения. Сейчас проблема открытости поиска устранена, уточняет Дуров, и найти что-то незаконное стало сложнее.

Были обновлены и условия обслуживания: так, IP-адреса и номера пользователей, которые осознанно нарушают правила сервиса, могут быть раскрыты в ответ на юридически обоснованные запросы от правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в суде в Гааге начали рассматривать иск Украины к России.