Ананасы снова подорожали: за год цена выросла на 16%

За последний год стоимость ананасов на российском рынке увеличилась на 16%. Согласно прогнозам аналитиков АТОЛ, к концу декабря цены могут подняться еще на 10%, что создаст дополнительную нагрузку на потребительские бюджеты в предпраздничный период, сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Shot.

В течение последнего месяца цена за килограмм выросла на 7%. В начале осеннего сезона средняя стоимость составляла 567 руб., сейчас показатель достиг 607 руб. Для сравнения, год назад ананасы продавались по 523 руб. за килограмм.

Исследование цен в столичных торговых сетях показало разброс стоимости от 600 до 1200 руб. за килограмм. Разница объясняется сортовыми характеристиками, страной происхождения и особенностями логистики. Более 80% поставок ананасов в Россию осуществляется из Коста-Рики, что делает конечную цену зависимой от транспортных расходов и таможенных процедур.

