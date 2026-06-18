Анапа и Витязево обогнали Турцию: россияне массово переходят на «все включено» в Краснодарском крае

Российские туристы все чаще выбирают отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае. К такому выводу пришли аналитики девелопера «Аструм Групп» и сервиса бронирования OneTwoTrip, материалы которого оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

Согласно исследованию, число бронирований туров в Краснодарский край летом 2026 года выросло на 139 процентов по сравнению с прошлым годом. Туристы стали отдыхать дольше — средняя продолжительность поездки увеличилась с пяти до шести дней. При этом путешественники выбирают более дорогие варианты размещения: средняя стоимость ночи достигла 15,5 тысячи рублей.

Лидером по популярности среди курортов стала Анапа — на нее приходится 45,3 процента заказов. Витязево заняло второе место с 22,1 процента, а Лоо замкнуло тройку лидеров (10,5 процента). Аналитики также отметили рост интереса к Сукко и Нижней Беранде.

Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова пояснила, что рост популярности формата «все включено» на отечественных курортах закономерен. Российские туристы ищут тот уровень комфорта, к которому привыкли за рубежом, и готовы платить больше за качественный сервис.