Саша Стоун рассказал о работе центра общественного наблюдения в Подмосковье

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и блогер Александр Зарубин (Саша Стоун) стал наблюдателем на выборах и рассказал о работе наблюдательного центра в Подмосковье.

Зарубин отметил, что это место имеет для него особенное значение — несколько лет назад его увозили отсюда на скорой в связи с травмой колена, полученной в финале чемпионата мира.

Он отметил, что сегодня будет наблюдать за ходом голосования в Подмосковье, а также поедет в столицу. По его словам, работа наблюдателем на выборах — честь для него. Работа центра общественного наблюдения крайне важна, сказал Зарубин. Он также высоко оценил организацию его работы.

Зарубин также выразил надежду на то, что выборы пройдут успешно. Он подчеркнул, что за каждым голосом стоит будущее подрастающего поколения, и пожелал всем любви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.