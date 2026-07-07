Анапа трещит по швам: Центральный пляж забили с утра, а в Джемете и Витязево пусто

Утром 6 июля Центральный пляж Анапы оказался забит отдыхающими под завязку. Местные жители говорят, что люди спешат занять место под солнцем с самого рассвета. Анапский блогер Андрей Маковозов написал, что пляж трещит по швам, народ продолжает прибывать, и если к августу решится вопрос с бензином, на берегу будет не протолкнуться.

При этом аншлаг наблюдается не везде. В Джемете, по данным блогера Макса Анапского, гораздо свободнее, а вода прогрелась до +25,7 градуса. На пляже Восход, который относится к отелю, утром тоже было немноголюдно. Маковозов отметил, что море сейчас очищается от зеленых мутных водорослей, а небо украшают живописные кучевые облака.

Блогер Юрий Озаровский побывал в Витязево и сообщил, что к пляжу «Тортуга» теперь ходит маршрутка с 08:00 до 19:00, проезд стоит ₽60. По его словам, это лучший пляж и море в Витязево, который многие ценят выше Благовещенской. Шезлонги обходятся в ₽400, возможна оплата картой. Температура воды там достигла +26,8 градуса, что очень комфортно для купания.